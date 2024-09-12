"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 15 أكتوبر

استأنفت الشركة الرحلات الجوية إلى تل أبيب، وتضم المجموعة شركات "يورو وينغز" و"أوستريان" و"سويس" و"براسلز ايرلاينز"، في الخامس من أيلول/سبتمبر.

أعلنت شركة "لوفتهانزا" الرائدة في أوروبا اليوم، الخميس، أنها ستمدد تعليق رحلاتها إلى بيروت حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل بسبب التوترات في الشرق الأوسط.

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والتعليق المعمول به حاليا كان ساريا حتى نهاية أيلول/سبتمبر. وعلقت الشركة رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية منذ نهاية تموز/يوليو بسبب تفاقم المخاطر الأمنية في المنطقة.

واستأنفت الشركة الرحلات الجوية إلى تل أبيب، وتضم المجموعة شركات "يورو وينغز" و"أوستريان" و"سويس" و"براسلز ايرلاينز"، في الخامس من أيلول/سبتمبر.

واستؤنفت الرحلات إلى طهران منذ 5 أيلول/سبتمبر. وقال متحدث باسم "لوفتهانزا" إن اوستريان الشركة الوحيدة في المجموعة التي تسير رحلات إلى إيران حاليا.

وردا على سؤال حول العقوبات الجوية الجديدة التي أعلنتها برلين ولندن وباريس الثلاثاء ضد طهران المتهمة بتسليم موسكو صواريخ لضرب أوكرانيا، قال المتحدث إنهم "على علم بالأمر".

وأضاف أن "مجموعة ’لوفتهانزا’ على اتصال مع الجهات المختصة بهذا الشأن".

وأشارت مصادر مقربة من وزارة الخارجية الألمانية الأربعاء إلى أن برلين "تجري حاليا مشاورات مكثفة مع شركائها الأوروبيين والدوليين" لتطبيق هذه العقوبات الجديدة التي تستهدف النقل الجوي.