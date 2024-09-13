ألمانيا تعلن توقيف سوريّ بشبهة التحضير لهجوم على جنود

اعتُقل المشتبه به، الخميس، بعد اقتنائه "ساطورين" كان يخطط ليهاجم بهما "جنودا في الجيش الألماني خلال فترة استراحة الغداء، وليقتل أكبر عدد منهم" في بلدة في بافاريا، حسبما جاء في بيان صحافي للنيابة العامة.

أعلن مكتب المدعي العام في ميونيخ في جنوب ألمانيا، اليوم الجمعة، توقيف سوريّ يبلغ 27 عاما، بتهمة الإعداد لهجوم بالساطور على جنود من الجيش الألمانيّ.

واعتُقل المشتبه به، الخميس، بعد اقتنائه "ساطورين" كان يخطط ليهاجم بهما "جنودا في الجيش الألماني خلال فترة استراحة الغداء، وليقتل أكبر عدد منهم" في بلدة في بافاريا، حسبما جاء في بيان صحافي للنيابة العامة.

وأضافت أن "المتهم أراد بفعلته إثارة ضجة كبيرة، وبث شعور بعدم الأمان"، موضحة أن تم التخطيط للهجوم في بلدة هوف، على بعد نحو 150 كيلومترا شمال نورمبرغ، وأن قسم مكافحة التطرف والإرهاب التابع لمكتب المدعي العام في ميونيخ يتولى التحقيق.

ووُضعت أجهزة الأمن الألمانية في حالة تأهب بعد هجوم بالسكين وقع في زولينغن في الغرب نهاية آب/ أغسطس، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليته عنه.

وتم القبض على المشتبه به بتنفيذ الهجوم الذي أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وهو سوري يبلغ من العمر 26 عاما.

وفي الأسبوع الماضي استهدفت محاولة هجوم القنصلية العامة الإسرائيلية في ميونيخ، وتبين أن منفذها نمساوي يبلغ من العمر 18 عاما.

وفي الأسبوع نفسه، حاول ألباني يبلغ من العمر 29 عاما، الدخول بالقوة مسلحا بساطور إلى قسم للشرطة في بلدة في جنوب غرب ألمانيا، بنية مهاجمة عناصر الشرطة قبل أن يتم القبض عليه.