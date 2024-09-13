روسيا تسحب أوراق اعتماد ستة دبلوماسيين بريطانيين بشبهة التجسس

قال جهاز الأمن الفدرالي (إف إس بي) في بيان صحافي: "كإجراء انتقامي على الأعمال غير الودية الكثيرة التي قامت بها لندن، أنهت وزارة الخارجية الروسية... اعتماد ستة موظفين في القسم السياسي بالسفارة البريطانية في موسكو".

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الجمعة، سحب اعتماد ستة دبلوماسيين من السفارة البريطانية في موسكو، بشبهة التجسس و"تهديد أمن روسيا".

وقال جهاز الأمن الفدرالي (إف إس بي) في بيان صحافي: "كإجراء انتقامي على الأعمال غير الودية الكثيرة التي قامت بها لندن، أنهت وزارة الخارجية الروسية... اعتماد ستة موظفين في القسم السياسي بالسفارة البريطانية في موسكو".

واتهم الجهاز الدبلوماسيين بارتكاب "أنشطة تخريبية (وجمع معلومات) استخباراتية" وقال إن لديه أدلة "موثقة" تؤكد قيام لندن بـ"تنسيق تصعيد في الوضع السياسي والعسكري الدولي".

وأضاف أن قسم "شرق أوروبا ووسط آسيا" بوزارة الخارجية البريطانية، ينسق تحركات تهدف إلى إلحاق "هزيمة استراتيجية" بروسيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، إن وزارتها تؤيد تماما جهاز الأمن الفدرالي، في "تقييمه لأنشطة هؤلاء الدبلوماسيين البريطانيين المزعومين".

وأضافت أن "السفارة البريطانية انتهكت إلى حد كبير الحدود التي وضعتها اتفاقية فيينا". وعرضت قناة روسيا-24 التلفزيونية العامة صورا للدبلوماسيين الستة وحددت هوياتهم. وبثت مقاطع قالت إنها لمغادرتهم البلاد.

وقالت إن سحب اعتماد أي دبلوماسي أجنبي يؤدي تلقائيا إلى الطرد.

ولم يصدر بعد تأكيد رسمي لهويات الستة.