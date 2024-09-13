وزير الدفاع الصيني يدعو إلى "التفاوض لحل النزاعين في أوكرانيا وغزة"

من المقرر أن يستضيف المنتدى الصيني أكثر من 500 ممثل من أكثر من 90 دولة ومنظمة على مدى ثلاثة أيام، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

أعلن وزير الدفاع الصيني، دونغ جون، اليوم الجمعة أن "التفاوض هو الحل الوحيد للنزاعات، مثل حربي غزة وأوكرانيا"، وذلك خلال إلقائه كلمة أمام منتدى دولي يجمع مسؤولين عسكريين في بكين.

وقال دونغ في حفل افتتاح منتدى شيانغشان إنه "من أجل حل القضايا الساخنة مثل الأزمة في أوكرانيا والنزاع الإسرائيلي - الفلسطيني، فإن تعزيز السلام والتفاوض هو السبيل الوحيد". ودعا جميع البلدان إلى تعزيز "التنمية السلمية والحكم الشامل".

كما حض على مناهضة "نشر مفاهيم الأمن القومي"، لضمان أن "أن تفيد التقنيات الجديدة البشرية بأكملها على نحو أفضل"، في إشارة محتملة إلى جهود الولايات المتحدة لمنع وصول بكين إلى التقنيات المتطورة.

ويشارك عشرات الموفدين في منتدى شيانغشان الذي يعقد في العاصمة الصينية ويعد بمثابة رد بكين على "منتدى شانغري - لا" الدفاعي السنوي في سنغافورة.

ومن المقرر أن يستضيف المنتدى الصيني أكثر من 500 ممثل من أكثر من 90 دولة ومنظمة على مدى ثلاثة أيام، بحسب وسائل الإعلام الرسمية.

وستلقى كلمات رسمية، الجمعة، بعد افتتاح المنتدى، كما يشارك مسؤولون عسكريون كبار من روسيا وباكستان وسنغافورة وإيران وألمانيا ودول أخرى في نقاشات حول طاولة مستديرة.

وستشمل مواضيع النقاشات العلاقات بين الولايات المتحدة والصين والأمن في أوروبا وآسيا وتحديات الدفاع في عالم متعدد الأقطاب.

ويشارك مايكل تشايس، نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي، في المنتدى، وذلك بعد أيام قليلة من عقد كبار المسؤولين العسكريين في واشنطن وبكين أولى محادثاتهم التي جرت عبر الفيديو.