رامابوزا: "نحن عنيدون.. مستمرون بقضية الإبادة الجماعية"

جنوب إفريقيا: "الاستعدادات جارية لتقديمه وهو مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات".

أكد رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامابوزا، أن بلاده مصممة على متابعة قضية "الإبادة الجماعية" ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقديم المزيد من الأدلة الشهر المقبل.

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ورفعت جنوب إفريقيا القضية في كانون الأول/ديسمبر الماضي معتبرة أن الهجوم الذي تشنه إسرائيل على غزة، "ينتهك اتفاقية عام 1948 في الأمم المتحدة بشأن منع جريمة 'الإبادة الجماعية' ويطالب بالمعاقبة عليها".

وقال رامابوزا للصحافيين، الجمعة، عندما سئل عن القضية "نحن عنيدون"، مؤكدًا تصميمه "على المضي قدمًا في قضيتنا".

ومن المقرر أن تقدم جنوب إفريقيا بيانا بالحقائق والأدلة إلى محكمة الأمم المتحدة الشهر المقبل لدعم قضيتها.

وأضاف الرئيس أن الاستعدادات جارية لتقديمه "وهو مجلد ضخم من مئات ومئات الصفحات".

وتابع: "نواصل القول بأن الإبادة الجماعية يجب أن تتوقف ويجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار، وبشكل مماثل، يجب أن يكون هناك إعادة للرهائن".

إسرائيل تضغط عبر الكونغرس

وتسعى إسرائيل لاستخدام الكونغرس الأميركي في إطار حملة دبلوماسية مكثفة، في محاولة للضغط على جنوب إفريقيا لدفعها إلى وقف الدعوى التي رفعتها ضد تل أبيب في محكمة العدل الدولية في لاهاي، بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة، وفقًا لتقرير سري أعدته وزارة الخارجية الإسرائيلية وأورده موقع "واللا"، يوم الإثنين الماضي.

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم يريدون من أعضاء الكونغرس تهديد جنوب إفريقيا بـ"عواقب وخيمة" إذا ما قررت الاستمرار بالإجراءات القانونية ضد إسرائيل، فيما تأمل تل أبيب أن تتخذ الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب إفريقيا نهجًا مختلفًا تجاه إسرائيل والحرب على غزة.