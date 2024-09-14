روسيا وأوكرانيا تتبادلان 206 أسرى حرب اثر اتفاق بوساطة إماراتية

ذكرت وزارة الدفاع الروسية بأن الجنود الروس الذين تمّت مبادلتهم السبت احتجزوا أثناء العملية التي تنفّذها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية والتي بدأت في السادس من آب/اغسطس. ولم يصدر أي تأكيد بعد عن الجانب الأوكراني.

أعلنت موسكو، السبت، أنها تبادلت مع كييف 103 أسرى حرب من كل جانب، في إطار اتفاق رعته الإمارات العربية المتحدة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية بأن الجنود الروس الذين تمّت مبادلتهم السبت احتجزوا أثناء العملية التي تنفّذها القوات الأوكرانية في منطقة كورسك الروسية والتي بدأت في السادس من آب/ أغسطس. ولم يصدر أي تأكيد بعد عن الجانب الأوكراني.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان "في ختام عملية تفاوض، تمّت إعادة 103 عسكريين روسا أسروا في منطقة كورسك، من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف. في المقابل، تمّ تسليم 103 أسرى حرب من القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت "حاليا، جميع الجنود الروس في أراضي جمهورية بيلاروس حيث يتم تقديم المساعدة النفسية والطبية اللازمة لهم، إضافة إلى فرصة التواصل مع أقاربهم".

ورغم تواصل المعارك، تبادلت روسيا وأوكرانيا مئات الأسرى على مدى النزاع المتواصل منذ عامين ونصف العام، عادة عبر اتفاقيات برعاية الإمارات العربية المتحدة أو السعودية أو تركيا.

يأتي الإعلان بعد ثلاثة أسابيع فقط على تبادل روسيا وأوكرانيا 155 أسير حرب في إطار اتفاق لعبت الإمارات أيضا دور الوساطة فيه.