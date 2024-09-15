الأردن يرهن أمن المنطقة بوقف حرب إسرائيل على غزة

بحث الوزيران "سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية"؛ كما تناولا "الأوضاع الإقليمية والدولية، وخصوصا جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها".

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأحد، إن حماية المنطقة "من الانزلاق نحو حرب إقليمية" مرهونة بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

جاء ذلك خلال استقباله بالعاصمة عمان نظيره الجورجي إيليا داركياشفيلي، وفق بيان للخارجية الأردنية، لم يحدد موعد وصول الوزير الجورجي أو مدة الزيارة.

وقال البيان إن الوزيرين، بحثا "سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والثقافية والاستثمارية".

وشدّد الطرفان على "ضرورة العمل على الاستفادة من فرص زيادة التبادل السياحي التي ستتوسع بشكل واضح مع قرب افتتاح المركز الثقافي الجورجي في منطقة المغطس (في منطقة البحر الميت غربي العاصمة عمان)، الذي من المتوقع أن تبدأ أعمال بنائه قبل نهاية هذا العام".

كما تناولا "الأوضاع الإقليمية والدولية، وخصوصا جهود وقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها".

ونقل البيان عن الصفدي قوله، إن "وقف العدوان (الإسرائيلي) على غزة والتصعيد ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، هو الخطوة الأولى لحماية الإقليم من الانزلاق نحو حرب إقليمية".

واتفق الوزيران على "عقد جولة من المشاورات السياسية قريبا، لتحديد أولويات التعاون بين البلدين"، وفق البيان ذاته.

وبدعم أميركي مطلق، تشن إسرائيل حربا مدمرة على غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أسفرت عن أكثر من 136 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة العشرات.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.