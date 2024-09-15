مصرع 8 مهاجرين أثناء محاولتهم عبور المانش من فرنسا

لقي ثمانية مهاجرين حتفهم ليل السبت الأحد أثناء محاولتهم عبور المانش بشكل غير نظامي من شمال فرنسا باتجاه إنكلترا، حسبما أفاد مصدر في الشرطة الفرنسية اليوم الأحد.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال مصدر في خدمات الطوارئ إنّ القارب انقلب في أوائل ساعات الليل، بينما كان لا يزال قريبا من اليابسة.

ووقع هذا الحادث بعد أقل من أسبوعين على غرق قارب أسفر عن مقتل 12 شخصا في الثالث من أيلول/سبتمبر، في أسوأ حصيلة خلال هذه السنة، ما أدى إلى رفع عدد القتلى أثناء العبور غير النظامي للمانش إلى 37 شخصا على الأقل منذ كانون الثاني/يناير.

وأفادت السلطات البحرية عن قيام مهاجرين برحلات عبور خطرة للمانش في قوارب صغيرة خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى إنقاذ 200 شخص خلال 24 ساعة من يومي الجمعة والسبت فقط.

وتسعى الحكومتان البريطانية والفرنسية منذ سنوات إلى وقف تدفق المهاجرين غير النظاميين، الذين يدفعون للمهرّبين آلاف اليورو مقابل عبور الشخص الواحد من فرنسا إلى إنكلترا على قوارب صغيرة.

ووصل أكثر 22 ألف مهاجر إلى إنكلترا عبر المانش منذ بداية هذه السنة، وفقا لمسؤولين بريطانيين.

وتعد قناة المانش بين فرنسا وبريطانيا من أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم حيث التيارات المائية القوية، مما يجعل عبور قوارب اللجوء المتهالكة أمرا خطيرا يتسبب في غرقها في أغلب الأحيان.