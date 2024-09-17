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17/09/2024 - 18:27

إصابة السفير الإيراني في لبنان جراء انفجار أجهزة محمولة لحزب الله

ذكر التلفزيون الإيراني، أن جروح أماني "سطحية" وأنه "بكامل وعيه، ولا يوجد أي خطر عليه".

إصابة السفير الإيراني في لبنان جراء انفجار أجهزة محمولة لحزب الله

السفير الإيراني في لبنان ("إكس")

أصيب السفير الإيراني في بيروت، مجتبى أماني، الثلاثاء بجروح غير خطرة في انفجار أجهزة محمولة لحزب الله بشكل متزامن في عدة مناطق لبنانية، ما أدى إلى سقوط 3 قتلى بينهم طفلة وإصابة مئات الأشخاص.

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وقال التلفزيون الإيراني "أصيب السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني في انفجار جهاز اتصال"، من دون تقديم تفاصيل أخرى.

وذكر أن جروح أماني "سطحية" وأنه "بكامل وعيه، ولا يوجد أي خطر عليه".

وانفجرت أجهزة محمولة يحملها عناصر لحزب الله بشكل متزامن، ما أدى إلى مقتل طفلة وشخصين أحدهما نجل نائب لحزب الله وإصابة المئات من عناصره في أنحاء لبنان.

لبنان: 9 قتلى بينهم طفلة ونحو 2800 مصاب بانفجار متزامن لأجهزة اتصال محمولة لحزب الله
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وأكد مصدر مقرب من الحزب أن الحادثة ناتجة عن "خرق إسرائيلي".

ويتبادل حزب الله وإسرائيل القصف تجاه مناطق وبلدات عديدة في الجانبين منذ الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وذلك إثر اندلاع الحرب على قطاع غزة.

إيران لبنان حزب الله مجتبى أماني

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