الجيش الأردنيّ يسقِط مسيّرة حاولت اجتياز أراضي البلاد

قال مسؤول أردني إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود الأردنية، وتم التعامل معها وتطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

أعلن الجيش الأردني، مساء الثلاثاء، إسقاط طائرة مسيّرة حاولت اجتياز الحدود الجنوبية للبلاد.

جاء ذلك في بيان على الموقع الرسمي للجيش الأردني الذي لم يحدد فيه الدولة التي انطلقت منها المسيرة.

وذكر البيان: "أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة اجتياز طائرة مسيرة حاولت التسلل إلى الأراضي الأردنية".

ونقلت عن مصدر مسؤول قوله، إن "قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة الحدود الأردنية، وتم التعامل معها وتطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وأوضح المصدر أنه "جرى تحويل الطائرة إلى الجهات المختصة".

وأكد أن "القوات المسلحة تتعامل بحزم مع مختلف التهديدات على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".