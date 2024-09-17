واشنطن: ننتظر نتائج تحقيق إسرائيل بمقتل عائشة نور وسنتخذ إجراءات إضافية حسبها

كرر ميلر دعواته لإسرائيل "لضرورة تغيير قواعد الاشتباك" بعد تلقيه كثير من الأسئلة حول مقتل الناشطة أيغي.

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن النتائج الأولية للتحقيق الإسرائيلي بشأن مقتل الناشطة الأميركية التركية، عائشة نور أزغي أيغي، "لا تبرى القوات الإسرائيلية".

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وأشار الناطق باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في مؤتمر صحفي ردا على سؤال حول روايات شهود العيان، إلى أنه وفقا للنتائج الأولية فإن أيغي "قتلت بطريقة لم يكن من المفترض أن تحدث".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستنتظر نتائج التحقيق الإسرائيلي وستحاول اتخاذ إجراءات إضافية إذا لم تكن راضية عن نتائج التحقيق.

وكرر ميلر دعواته لإسرائيل "لضرورة تغيير قواعد الاشتباك" بعد تلقيه كثير من الأسئلة حول مقتل الناشطة أيغي.

ولدى سؤال حول ما إذا كان أي مسؤول أميركي حضر جنازة أيغي في تركيا، اكتفى ميلر بالإعراب عن حزنه بشأن هذه القضية.

وقال "أولا سأقول إنني لا أستطيع أن أفهم الألم الذي تعانيه أسرتها الآن ومدى فظاعة فقدان أحد أفراد الأسرة في هذه الظروف".

وأضاف "كنا على اتصال مع أسرتها عدة مرات خلال الأسبوع الماضي أو قبله".

وذكر أنه "من المناسب الحفاظ على خصوصية التواصل مع أسرة أيغي".

ومن جانبها، أدرجت صحيفة "نيويورك تايمز" في خبرها الصادر في 14 أيلول/ سبتمبر معلومات تفيد بأنه "لم يحضر أي مسؤول أميركي جنازة أيغي في ولاية آيدن (التركية)".

وقتل الجيش الإسرائيلي الناشطة عائشة نور بالرصاص أثناء مشاركتها في فعالية منددة بالاستيطان في بلدة بيتا بمحافظة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة في 6 أيلول/ سبتمبر الجاري.

ووصل جثمان عائشة نور الجمعة إلى تركيا، ودفنت السبت، عقب أداء صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بالمسجد المركزي في مسقط رأسها بمنطقة ديديم غرب البلاد.