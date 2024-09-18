إيران بعد تفجيرات لبنان وإصابة سفيرها: يجب محاسبة إسرائيل على هذه الجريمة

قال كنعاني في البيان، إن "مكافحة الأعمال الإرهابية للكيان (الصهيوني) والتهديدات الناجمة عنها ضرورة واضحة، ومن الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لمواجهة إفلات السلطات الصهيونية المجرمة من العقاب".

اتهمت إيران، الأربعاء، نظيرتها إسرائيل بارتكاب "مذبحة" بعد تفجير أجهزة محمولة يستخدمها عناصر حزب الله في لبنان أمس، الثلاثاء، ما أدى إلى استشهاد 12 شخصا وإصابة نحو 2800 بجروح.

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وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، في بيان "ندين بشدة العمل الإرهابي للكيان الصهيوني الذي استهدف مواطنين لبنانيين... بوصفه مذبحة".

ومن بين الجرحى السفير الإيراني في لبنان، مجتبى أماني، الذي قالت وسائل إعلام إيرانية إنه أصيب "في اليد والوجه"، فيما أفاد التلفزيون الرسمي أن أماني أصيب بجروح طفيفة.

وذكر الهلال الأحمر الإيراني الأربعاء أنه أرسل "فرق إنقاذ ومتخصصين في جراحة العيون" إلى لبنان لمعالجة الجرحى.

وقال كنعاني في البيان، إن "مكافحة الأعمال الإرهابية للكيان (الصهيوني) والتهديدات الناجمة عنها ضرورة واضحة، ومن الضروري أن يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لمواجهة إفلات السلطات الصهيونية المجرمة من العقاب".

من جهته، كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على منصة "إكس"، أنه "أدان الإرهاب الإسرائيلي" خلال مكالمة هاتفية مع نظيره اللبناني عبد الله بوحبيب.

كذلك أكد سفير إيران لدى الأمم المتحدة سعيد إيرواني أنه "يجب محاسبة الكيان الإسرائيلي على هذه الجريمة الشنيعة".

وأعلن التلفزيون الرسمي الثلاثاء أن سفير إيران مجتبى أماني أصيب في انفجار أحد الأجهزة.

وأوضحت وكالة "تسنيم"، أن الدبلوماسي أصيب "بجروح في اليد والوجه"، وأن الجهاز الذي انفجر هو "لأحد حراسه الشخصيين".

ونفت السفارة الإيرانية في بيروت الأربعاء عبر منصة "إكس" الشائعات حول الوضع الجسدي ومشكلات الرؤية للسفير، مشيرة إلى أن معالجة إصاباته "تجري بشكل جيد".

كذلك أعلن رئيس الهلال الأحمر الإيراني، بير حسين كوليوند، الأربعاء أن الجمعية أرسلت "فرق إنقاذ وجراحي عيون" إلى لبنان لمعالجة المصابين.

وأضاف بحسب ما نقلت عنه وكالة "إرنا": "إذا اقتضت الحاجة، إننا مستعدون لنقل الأشخاص المصابين بجروح بالغة... إلى إيران لتلقي العلاج".

إلى ذلك، حذر الكرملين من أن موجة تفجير أجهزة محمولة لحزب الله، تهدد بمفاقمة التوتر في منطقة "متفجرة".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف "ما حصل، بغض النظر عما هو، يؤدي حتما إلى تصعيد التوترات. المنطقة نفسها في وضع متفجر... وأي حادث مماثل يمكن أن يكون شرارة" لحريق أوسع.