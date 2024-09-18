واشنطن تؤكّد تحطم طائرة مسيّرة قرب اليمن

هذه ثالث طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو-9" تتحطّم قبالة اليمن، أو قرب هذا البلد، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

أكد البنتاغون، اليوم الثلاثاء، أنّ طائرة أميركية بدون طيّار، من طراز "إم كيو-9 ريبر"، تحطّمت الإثنين، قرب اليمن، حيث زعم الحوثيون، في الأيام الأخيرة أنّهم أسقطوا عددا من هذه الطائرات.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، بات رايدر، إنّ "التحقيق جار"، مشيرا إلى عدم توفّر مزيد من التفاصيل في الوقت الراهن.

وكان الحوثيون المدعومون من إيران، قد أعلنوا في وقت سابق، الثلاثاء، أنّهم أسقطوا خلال الأسبوع الماضي ثلاث طائرات من طراز "إم كيو-9" وعشر طائرات مماثلة خلال العام الفائت، لكن رايدر قال إنّ الرقم الأخير "غير دقيق"، من دون أن يدلي بعدد محدد.

وهذه ثالث طائرة مسيّرة أميركية من طراز "إم كيو-9" تتحطّم قبالة اليمن، أو قرب هذا البلد، منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

وتستخدم هذه الطائرات لتنفيذ عمليات استطلاع وكذلك أيضا لشنّ ضربات جوية.

والحوثيون الذين يسيطرون على أنحاء واسعة من اليمن، يستهدفون منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023 سفنا تعبر المياه القريبة من هذا البلد، في هجمات تأتي تضامنا مع الفلسطينيين في ظل الحرب على قطاع غزة.

وتشنّ الولايات المتحدة وبريطانيا غارات على أهداف في اليمن، ترمي لإضعاف قدرة الحوثيين على ضرب السفن، إضافة إلى جهد عسكري بحري دولي مواز لاعتراض الطائرات المسيّرة والصواريخ الحوثية.

ويزعم الحوثيون بانتظام أنهم يسقطون طائرات بدون طيار تابعة للتحالف.