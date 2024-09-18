"لوفتهانزا" تعلق رحلاتها إلى تل أبيب وطهران حتى الخميس

شدّدت "لوفتهانزا" في بيانها على أنّها تراقب من كثب الأوضاع "وستجري تقييما إضافيا في الأيام المقبلة".

أعلنت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا"، الثلاثاء، تعليق رحلاتها إلى كل من تل أبيب وطهران حتى 19 أيلول/سبتمبر ضمنا، في قرار يأتي وسط تصاعد التوترات في المنطقة على خلفية تفجير أجهزة محمولة لحزب الله في لبنان.

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وقالت الشركة الألمانية في بيان إنه "بسبب التغيّر الأخير للوضع الأمني قررت مجموعة ’لوفتهانزا’ للطيران تعليق كل الرحلات من وإلى تل أبيب وطهران بمفعول فوري".

وأوضحت أنّ "هذا الأمر يسري حتى 19 أيلول/سبتمبر ضمنا. خلال هذه الفترة ستتجنب الخطوط الجوية لمجموعة ’لوفتهانزا’ المجال الجوي لإسرائيل وإيران".

وشدّدت "لوفتهانزا" في بيانها على أنّها تراقب من كثب الأوضاع "وستجري تقييما إضافيا في الأيام المقبلة".

وانفجرت مئات الأجهزة المحمولة التي يستخدمها عناصر حزب الله في مناطق عدة في لبنان الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وجرح نحو 3000، وقد حمّل الحزب المسؤولية لإسرائيل.

وعمدت مجموعة "لوفتهانزا" التي تضم أيضا الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية وخطوط بروكسل الجوية، مرارا إلى تعديل جدول رحلاتها في الأشهر الأخيرة بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، على غرار شركات طيران أخرى.

ومدّدت "لوفتهانزا" الأسبوع الماضي تعليق رحلاتها إلى العاصمة اللبنانية بيروت حتى 15 تشرين الأول/أكتوبر.