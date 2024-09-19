الغموض يكتنف أنشطة شركة مجرية متهمة بالتورط في انفجارات لبنان

المواطن المجريّ - الّذي طلب عدم الكشف عن اسمه - قال إنّ هناك عدّة شركات في المكتب الموجود في الطابق الّذي تحت منزله، وأنّه لم ير حتّى اليوم سوى امرأة واحدة تعمل هناك...

بعد انتشار مزاعم بشأن تورّطها في بيع أجهزة الاتّصال المفجرة في لبنان، أظهرت معلومات حصلت عليها الأناضول أنّ مكتب شركة "بي ايه سي للاستشارات" (BAC Consulting) في العاصمة المجريّة بودابست، لم يستقبل أيّ زائر منذ أشهر، وسط غموض حول أنشطتها.

وتوجّهت الأنظار إلى بودابست على خلفيّة ادّعاء شركة "غولد أبولو" التايوانيّة بأنّ شركة "بي إيه سي للاستشارات" هي من صنع وباع أجهزة الاتّصال الّتي انفجرت في لبنان.

وفي إطار تغطيته للتطوّرات، التقى مراسل الأناضول الأربعاء مواطنًا مجريًّا يسكن كمستأجر منذ نحو 20 عامًا في الطابق العلويّ من المبنى الّذي يضمّ شركة "بي ايه سي للاستشارات" في بودابست.

المواطن المجريّ - الّذي طلب عدم الكشف عن اسمه - قال إنّ هناك عدّة شركات في المكتب الموجود في الطابق الّذي تحت منزله، وأنّه لم ير حتّى اليوم سوى امرأة واحدة تعمل هناك.

وأوضح أنّ المرأة الّتي تعمل هناك تهتمّ برسائل البريد الواردة، ولم يلاحظ أيّ نشاط أو إنتاج يحدث في المكتب.

ولفت المستأجر إلى أنّه أصيب بالذهول بعد قراءة الأخبار الّتي انتشرت في الصحافة المجريّة، وأكّد أنّ عائلته شعرت بالقلق أيضًا.

وفي تعليقه على الأحداث، قال المتحدّث باسم الحكومة المجريّة زولتان كوفاكس، إنّ الشركة المعنيّة لا تملك أيّ إنتاج أو منشأة في المجر، وأنّها مجرّد شركة وسيطة.

وأوضح كوفاكس أنّ هناك مديرًا مسجّلًا في العنوان المذكور، وأنّ الأجهزة المشار إليها لم يكن لها أيّ وجود في المجر.

وذكرت تقارير إعلاميّة أنّ امرأة تدعى أركيدياكونو كريستيانا روزاريا، هي المدير العامّ ومالكة "بي إيه سي للاستشارات"، وأنّ الشركة أغلقت موقعها الإلكترونيّ بدعوى الصيانة.

ولم يتمّ العثور في نافذة المكتب إلّا على اسم الشركة - المؤسّسة عام 2022 - وكان مكتوبًا على ورقة.

واستشهد 32 شخصًا في لبنان، فيما وقعت آلاف الإصابات، بينها 300 بحالة حرجة، في هجوم تسبّب في تفجير آلاف الأجهزة اللاسلكيّة الّتي يستخدمها "حزب اللّه" بصفة خاصّة في الاتّصالات، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحّة اللبنانيّة.

واتّهمت الحكومة اللبنانيّة وحزب اللّه، إسرائيل بتنفيذ الهجوم الّذي تسبّب في تفجير أجهزة "بيجر"، وتوعّد الحزب تلّ أبيب بـ"حساب ‏عسير".

فيما قابلت تلّ أبيب ذلك بصمت رسميّ، وتنصّل مكتب رئيس الوزراء نتنياهو، في بيان، من منشور لمستشاره توباز لوك، على منصّة "إكس" ألمح فيه إلى مسؤوليّة تلّ أبيب عن الهجوم قبل أن يحذفه.