اليابان: "آيكوم" تحقق بانفجار أجهزة اتصالات تحمل علامتها في لبنان

أوضحت الشركة في بيان أن طراز "آي سي-في82 هي جهاز لاسلكي محمول كان ينتج ويصدر إلى مناطق منها الشرق الأوسط من 2004 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2014. وقد أوقف انتاجه قبل عشر سنوات تقريبا.

أعلنت "آيكوم"، اليوم الخميس، أنها تحقق في ما إذا كان أي من أجهزة الإرسال اللاسلكية التي انفجرت في لبنان، الأربعاء، من تصنيعها، وذلك بعدما أفادت تقارير إعلامية بأن هذه الأجهزة تحمل علامة الشركة اليابانية.

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وقالت "آيكوم" في بيان إنه "في وقت سابق من اليوم، زعمت وسائل إعلام حول العالم أنّ أجهزة إرسال تحمل شعار شركة Icom انفجرت في لبنان".

وأضافت "نحن نحقق حاليا في الوقائع المتعلقة بهذا الأمر، وسننشر المعلومات المحدثة، حال توفرها، على موقعنا الإلكتروني".

وأوضحت الشركة في بيان أن طراز "آي سي-في82 هي جهاز لاسلكي محمول كان يُنتج ويٌصدر إلى مناطق منها الشرق الأوسط من 2004 إلى تشرين الأول/أكتوبر 2014. وقد أوقف انتاجه قبل عشر سنوات تقريبا. ومنذ ذلك الحين لم يتم شحنه من جانب شركتنا".

وعصر الأربعاء، أوقعت موجة تفجيرات ثانية طالت أجهزة اتصال تابعة لحزب الله في لبنان 20 قتيلا وأكثر من 450 جريحا في مختلف أنحاء البلاد، في هجوم جدد المخاوف من اندلاع حرب شاملة في المنطقة.

وانفجرت هذه الأجهزة الراديوية بصورة متزامنة في الضاحية الجنوبية لبيروت، أثناء تشييع جنازات أربعة من عناصر حزب الله قتلوا في اليوم السابق بانفجار أجهزة إشعار (بايجرز).

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن انفجارات مماثلة وقعت أيضا في جنوب لبنان وشرقه.

وأتى هذا الهجوم غداة هجوم مماثل غير مسبوق، نسبه حزب الله إلى إسرائيل، وأوقع 12 قتيلا وحوالى ثلاثة آلاف جريح ووقع بعد ساعات على إعلان الحكومة الإسرائيلية توسيع أهداف الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة، لتشمل الحدود الشمالية مع لبنان.

ولم تعلّق إسرائيل على هذه الانفجارات التي زادت المخاوف من خطر اندلاع حرب واسعة النطاق بين إسرائيل وحزب الله.