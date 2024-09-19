تقرير: شركة إسرائيليّة وهميّة صدّرت أجهزة "بيجر" مفخّخة إلى لبنان

حمّل تقرير لـة "نيويورك تايمز"، إسرائيل مسؤولية تفجيرات أجهزة الاتصالات، بشهادة 12 موظفا سابقا وحاليا في وزارة الدفاع، وجهاز الاستخبارات الأميركيين؛ وذكر خبراء أنه تم أيضا إنشاء شركتين وهميتين على الأقل.

قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، الخميس، إن إسرائيل مسؤولة عن تفجيرات أجهزة الاتصالات اللاسلكية "بيجر"، وأنها استخدمت شركة وهمية، لتصدير الأجهزة المفخخة إلى لبنان.

وأوردت الصحيفة الأميركية شهادات 12 موظفا سابقا وحاليا في وزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات الأميركيين في هذا الخصوص.

وأوضح 3 خبراء في جهاز الاستخبارات، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن شركة "BAC Consulting" التي قامت ببيع الأجهزة ومقرها المجر، شركة وهمية أسستها إسرائيل.

وأضاف الخبراء أنه تم أيضا إنشاء شركتين وهميتين على الأقل من أجل "إخفاء هويات ضباط المخابرات الإسرائيلية الذين أنتجوا أجهزة الاتصالات اللاسلكية"، دون ذكر تفاصيل حول هذه الشركات.

وقالت الصحيفة: "شركة BAC تعاملت في البداية مع عملاء عاديين، حيث أنتجت لهم مجموعة من الأجهزة، لكن العميل الأساسي الذي كان مستهدفا هو حزب الله اللبناني".

وأضاف تقرير الصحيفة أنه "قد وُضع على الأجهزة التي بيعت للحزب بطاريات مملوءة بمادة (PETN) المتفجرة".

ولفتت الصحيفة إلى أن شحن هذه الأجهزة إلى لبنان بدأ في عام 2022 بأعداد صغيرة، وأن الإنتاج تسارع بعدما دعا زعيم الحزب حسن نصر الله، في 13 شباط/ فبراير الماضي، إلى عدم استخدام الهواتف المحمولة في الجبهات.

وبحسب الخبراء زادت شحنات أجهزة بيجر إلى لبنان خلال فصل الصيف الحالي، حيث وصلت آلاف منها إلى البلاد، وتم توزيعها على عناصر "حزب الله" وحلفائهم.