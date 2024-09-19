"لوفتهانزا" و"إير فرانس" تمددان تعليق رحلاتهما إلى إسرائيل ولبنان

أكدت الشركة "سلامة ركابنا وطواقمنا هي دائما أولويتنا القصوى"، مضيفة أنها ستعيد تقييم الوضع "في الأيام المقبلة".

أعلنت مجموعة الخطوط الجوية الألمانية "لوفتهانزا"، الخميس، أنها ستمدد تعليق الرحلات الجوية إلى تل أبيب وطهران وبيروت، مع تصاعد التوترات الإقليمية في أعقاب تفجير أجهزة اتصال يستخدمها حزب الله في اليومين الماضيين في لبنان.

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وقالت "لوفتهانزا": "سيتم إلغاء الرحلات الجوية إلى تل أبيب وطهران حتى 24 أيلول/سبتمبر". وأضافت "سيتم تعليق الرحلات الجوية إلى بيروت حتى 26 تشرين الأول/أكتوبر".

وأكدت الشركة "سلامة ركابنا وطواقمنا هي دائما أولويتنا القصوى"، مضيفة أنها ستعيد تقييم الوضع "في الأيام المقبلة".

يمكن للمسافرين المتضررين إعادة الحجز مجانا أو طلب استرداد الأموال.

وانفجرت مئات من أجهزة "بايجر" والاتصال اللاسلكي التي يستخدمها عناصر حزب الله في كل أنحاء لبنان، في هجومَين الثلاثاء والأربعاء أسفرا عن استشهاد 37 شخصا وإصابة حوالي ثلاثة آلاف آخرين. ولم تعلق إسرائيل على العملية غير المسبوقة.

وقامت مجموعة "لوفتهانزا"، التي تضم شركاتها أيضا الخطوط الجوية السويسرية والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية، بتعديل جدول رحلاتها مرارًا في الأشهر الأخيرة بسبب التوترات المتزايدة في الشرق الأوسط، على غرار ما فعلت شركات طيران أخرى.

إلى ذلك، أعلنت "إير فرنسا" تمديد تعليق رحلاتها الجوية إلى تل أبيب وبيروت حتى الجمعة "بسبب الوضع الأمني في الوجهة".