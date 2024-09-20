ارتفاع عدد ضحايا انهيار مبنى في سيراليون إلى 15

ارتفعت حصيلة ضحايا المبنى السكني الذي انهار في فريتاون، الاثنين، إلى 15 شخصا على الأقل، من بينهم خمسة أطفال دون سن الخامسة.

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في سيراليون ارتفاع حصيلة ضحايا المبنى السكني الذي انهار في فريتاون، الاثنين، إلى 15 شخصا على الأقل، من بينهم خمسة أطفال دون سن الخامسة.

وانتُشل ثمانية أشخاص، بينهم طفلان دون سن الخامسة، أحياء من تحت الأنقاض ونُقلوا إلى المستشفى.

وقالت الهيئة إن البحث عن ناجين محتملين ما زال مستمرا.

وكانت حصيلة سابقة، الأربعاء، أفادت بمقتل 12 شخصا.

وذكر شهود أن عشرات الأشخاص كانوا يعيشون في المبنى المكون من شقق سكنية ومكاتب شركات.

ووعد الرئيس، جوليوس مادا بيو، بإجراء "تحقيق شامل"، مؤكدا أن السلطات ستبذل قصارى جهدها لمنع تكرار هذه المأساة في البلاد التي تعد واحدة من أفقر دول العالم.