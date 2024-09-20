مهاجم يطعن شخصا حتى الموت ويجرح آخر في مدينة روتردام الهولندية

قُتل شخص وأصيب آخر بحادث طعن نفذه مهاجم بسكين في مدينة روتردام الهولندية، أمس الخميس.

أعلنت الشرطة الهولندية أن مهاجما طعن شخصا بسكين حتى الموت وأصاب آخر بجروح خطيرة في مدينة روتردام الساحلية، الخميس.

وألقت الشرطة القبض على المشتبه به الذي أصيب أيضا بجروح خطيرة ونقلته إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ووفقا لهيئة الإذاعة العامة الهولندية "نوس"، أفاد شهود عيان أن المشتبه به صاح "الله أكبر" أثناء تنفيذ الهجوم.

ودعت الشرطة الشهود إلى التقدم للإدلاء بشهاداتهم، مشيرة إلى أن التحقيقات جارية.

وقال مدرب رياضي كان يعمل بالقرب من جسر إيراسموس حيث وقعت عملية الطعن لـ"نوس" إنه تدخل وتمكن من التغلب على المهاجم.

وأضاف أنه "رأيت رجلا يحمل سكينين طويلين وهو يطعن شابا. تمكنت في النهاية من إبعادهما عن بعضهما البعض".