في نيويورك: وزيرا خارجيّة السعوديّة وإيران يبحثان تطوّرات الحرب على غزة

بحث الجانبان "العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمتابعة مسار العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة المستجدات في قطاع غزة".

أجرى وزير الخارجية السعوديّ، فيصل بن فرحان، ونظيره الإيرانيّ عباس عراقجي، الأحد، محادثات تناولت مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية متواصلة، تقترب من إكمال عامها الأول.

والتقى ابن فرحان وعراقجي، في نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وأفادت الوكالة بأن الجانبين بحثا، "العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين لمتابعة مسار العلاقات الثنائية، إضافة إلى مناقشة المستجدات في قطاع غزة".

فيما اكتفت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء بالقول، إن الوزيرين بحثا "القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وأكدت السعودية وإيران ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة، بدعم أميركي مطلق، منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وأسفرت الحرب عن أكثر من 137 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.