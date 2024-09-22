30 قتيلا في انفجار منجم للفحم في إيران

بحسب التحقيقات الأولية، فقد وقع الانفجار نتيجة تسرب لغاز الميثان في أحد أنفاق المنجم.

أعلنت هيئة الإغاثة الإيرانية، اليوم الأحد، مقتل 30 شخصا وإصابة 12 آخرين بانفجار منجم للفحم جنوبي محافظة خراسان، حسبما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) اليوم الأحد.

وتحدثت مصادر إيرانية في البداية عن 19 قتيلا و17 مصابا، قبل أن ترفع الحصيلة إلى 30 قتيلا بسبب الانفجار الذي وقع في وقت متأخر من أمس السبت.

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وأصدرت الهيئة الإيرانية بيانان قالت فيه إنه وقع انفجار في ساعات الليل المتأخرة في منجم الفحم التابع لمحافظة خراسان الجنوبية، وأدى إلى إصابة العشرات وفقد آخرين.

وأضافت أنه تم إرسال 8 فرق تابعة لجمعية الهلال الأحمر لمحافظة خراسان الجنوبية إلى مكان الحادث.

وبحسب التحقيقات الأولية، فقد وقع الانفجار نتيجة تسرب لغاز الميثان في أحد أنفاق المنجم.

وقال مدير دائرة الأزمات في المحافظة، محمد علي آخوندي، إنه بسبب عمق موقع الحادث والانفجار، هناك احتمال لارتفاع عدد الضحايا، حيث ضم المنجم لحظة وقوع الانفجار ما لا يقل عن 69 عاملا، كانوا متواجدين في البلوكلين C وB من منجم طبس.

ولفت أوخندي إلى احتمالية ارتفاع عدد الوفيات في المنجم، مشيرا إلى أنه تم عقد اجتماع لإدارة الأزمة بحضور والي جنوب خراسان في موقع الحادث، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بهذا الصدد وإصدار الأوامر لمتابعات الواقعة بشكل أسرع وإبلاغ أهالي ضحايا الحادث.، بحسب ما نقلت عنه وكالة "مهر" للأنباء.