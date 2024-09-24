بزكشيان: لا يستطيع حزب الله الوقوف بمفرده في مواجهة إسرائيل

"لا يجوز لنا أن نسمح للبنان بأن يصبح غزة أخرى على أيدي إسرائيل، والأحداث قد تتطور إلى صراع إقليمي، سيكون خطيرا على مستقبل العالم وكوكب الأرض نفسه، لذلك يجب علينا منع الأعمال الإجرامية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل"

قال الرئيس الإيراني الجديد، مسعود بزشكيان، في مقابلة نشرتها شبكة CNN، اليوم الثلاثاء، إن الغارات الإسرائيلية المكثفة على لبنان تشكل "أزمة إنسانية" من شأنها أن تدفع المنطقة إلى صراع أوسع نطاقا.

وأضاف ردا على سؤال عما إذا كانت إيران ستنصح حزب الله بضبط النفس في رده على الغارات الإسرائيلية، أن حزب الله يواجه دولة "مسلحة بشكل هائل ولديها إمكانية الوصول إلى أنظمة أسلحة متفوقة بكثير على أي شيء آخر".

وحذر الرئيس الإيراني من أنه "لا يجوز لنا أن نسمح للبنان بأن يصبح غزة أخرى على أيدي إسرائيل"، مضيفا أن "حزب الله لا يستطيع أن يفعل ذلك بمفرده. ولا يستطيع حزب الله أن يقف بمفرده في مواجهة دولة تدافع عنها وتدعمها وتسلحها دول غربية ودول أوروبية والولايات المتحدة الأميركية".

وحذر بزشكيان من أن الأحداث قد تتطور إلى صراع إقليمي، وهو ما "يمكن أن يكون خطيرا على مستقبل العالم وكوكب الأرض نفسه، لذلك يجب علينا منع الأعمال الإجرامية المستمرة التي ترتكبها إسرائيل".

وتحدث بيزيشكيان لشبكة CNN في الوقت الذي يجتمع فيه زعماء العالم لحضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم، حيث من المتوقع أن تهيمن الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولبنان على جدول أعمال المناقشات.