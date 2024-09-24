"حزب الله" يحذّر من فتح "باركود" على مناشير إسرائيلية: خطيرة وتسحب كل المعلومات

أكّد حزب الله أن "الباركود "خطير جدا، ويقوم بسحب كل المعلومات الموجودة لديكم، وهو كود مؤذٍ لسلامتكم"، مشددا على ضرورة "أخذ الحيطة والحذر".

دعا "حزب الله" اللبناني، المواطنين اللبنانيين إلى عدم فتح "باركود" على مناشير ألقاها الجيش الإسرائيلي، في مناطق البقاع، شرقيّ البلاد، مؤكدة خطورة الخطوة التي من شأنها أن "تسحب كل المعلومات".

وأعلنت "العلاقات الإعلامية" في حزب الله"في بيان، أن" العدو الصهيوني يقوم بالقاء مناشير عليها ’باركود’ في مناطق البقاع"، مشيرة إلى أنه "قد يعمد إلى إرسالها في أماكن أخرى".

وأضاف البيان:"الرجاء عدم فتح الباركود أو تداوله؛ بل يجب عليكم تلفه مباشرة".

وأكّد أن "الباركود "خطير جدا، ويقوم بسحب كل المعلومات الموجودة لديكم، وهو كود مؤذٍ لسلامتكم"، مشددا على ضرورة "أخذ الحيطة والحذر".

وبلغت حصيلة الاعتداءات الإسرائيلية ضمن التصعيد منذ صباح أمس الإثنين، على لبنان، 558 شهيدا، بينهم 50 طفلا و95 امرأة، و1835 مصابا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية التي أكّدت أن "الغالبية العظمى من ضحايا الاعتداءات الإسرائيلية، هم من العزّل الآمنين في منازلهم ما ينافي ادعاء العدو باستهدف مقاتلين".