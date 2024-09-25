خامنئي: النصر النهائي سيكون لجبهة المقاومة وجبهة حزب الله

خامنئي: "ينبغي على المسلمين استعادة فلسطين وإعادة المسجد الأقصى إلى أهله، والمجاهدون في سبيل الله بفلسطين ولبنان لا يملكون عشر ما يمتلكه العدو ومع ذلك هم منتصرون".

صرّح المرشد الأعلى للجموهرية الإسلامية إيران، علي الخامنئي خلال لقائه مع رعيل من المحاربين بمناسبة أسبوع "الدفاع المقدس"، أن "النصر النهائي سيكون لجبهة المقاومة وجبهة حزب الله".

وأضاف أنه "ينبغي على المسلمين استعادة فلسطين وإعادة المسجد الأقصى إلى أهله، والمجاهدون في سبيل الله بفلسطين ولبنان لا يملكون عشر ما يمتلكه العدو ومع ذلك هم منتصرون".

ونوّه إلى أن "لو كان بإمكان الكيان الصهيوني الخبيث هزيمة المقاومة في فلسطين ولبنان لما عمد إلى ارتكاب الجرائم بحق المدنيين"، وشدّد على أن "الاغتيالات لن تهز حزب الله لأن لديه من الثبات ما يجعله لا يهتز بفعل هذه الضربات".

وأشار الخامنئي إلى أن "المقاومة تكبدت الخسائر ولكنها هي المنتصرة في هذه الحرب، وقوة حزب الله أكبر من أن تنهزم أمام العدو".

ومنذ صباح الإثنين، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام؛ وأسفر عن 567 شهيدا، بينهم 50 طفلا و94 امرأة، بالإضافة إلى 1835 جريحا ونحو 390 ألف نازح، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

في المقابل، يستمر انطلاق صفارات الإنذار شمال إسرائيل قرب الحدود مع لبنان، إثر إطلاق حزب الله مئات الصواريخ على مواقع عسكرية ومستوطنات في عمق إسرائيل أيضًا وصولا إلى تل أبيب صباح اليوم الأربعاء.

ومنذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها حزب الله، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل، أسفر عن مئات الشهداء والجرحى في لبنان.