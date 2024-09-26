لبنان: مخزون الوقود المخصّص لتوليد الكهرباء يكفي 12 يوما

توقع فياض أن يرتفع مخزون مادة الغاز أويل الموجودة في لبنان خلال الأيام المقبلةK مع وصول 60 ألف طن إضافية وفق اتفاق مبرم مع العراق، إلى جانب 24 ألف طن إضافية، من المنحة الجزائرية.

قال وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، الخميس، إن مخزونات الوقود اللازم لتوليد الكهرباء في البلاد، يكفي لمدة 12 يوما.

جاء ذلك في تصريحات صحفية صادرة عن الوزير اللبناني، أوردت تفاصيلها وسائل إعلام محلية، أكد خلالها أن مخزونات مادة الغاز أويل، المخصصة لتوليد الطاقة تبلغ 30 ألف طن، فيما يبلغ استهلاك المعامل اليومي 2500 طن.

وتوقع فياض أن يرتفع مخزون مادة الغاز أويل الموجودة في لبنان خلال الأيام المقبلةK مع وصول 60 ألف طن إضافية وفق اتفاق مبرم مع العراق، إلى جانب 24 ألف طن إضافية، من المنحة الجزائرية.

ومنذ حزيران/ يونيو 2021، يستورد لبنان من العراق مليون طن من الوقود سنويا، لتوليد الكهرباء من معامل الطاقة، ما يؤمّن يومياً تغذية لنحو 4 ساعات، وفق اتفاقية بين الطرفين، تم رفعها لاحقاً إلى 1.5 مليون طن.

بينما أعلنت الحكومة الجزائرية في 18 آب/ أغسطس الماضي، عن تزويد لبنان بكميات من الوقود على شكل منحة، بعد تفاقم أزمة الطاقة في البلاد.

وأضاف فياض: "مع وصول الكميات المتعهد بها، فإن احتياطات الوقود اللازم لتوليد الكهرباء يكفي حاجة البلاد لمدة 45 يوما، ضمن قدرة الإنتاج الحالية".

وفي بيان منفصل اليوم، طمأن الوزير اللبناني سكان بلاده "بتوافر الاحتياطات اللازمة من المشتقات النفطية على المدى المتوسط"، مؤكدا أن "لا أزمة بنزين أو مازوت"، دون تقديم أرقام.

وطلب من شركات توزيع مشتقات الوقود، بضرورة "إعطاء أولوية التوزيع لمناطق الجنوب لتعويض النقص".

ومنذ صباح الإثنين الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، وأسفر عن 640 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2505 جريحا و70 ألف نازح مسجلين رسميا.

فيما يستمر دوي صفارات الإنذار بإسرائيل، إثر إطلاق "حزب الله" مئات الصواريخ، استهدف أحدها مقر جهاز المخابرات الخارجية (الموساد) بتل أبيب.