إغلاق 37 مركزا صحيًّا في لبنان بعد التصعيد الإسرائيليّ

أفادت بأن 37 مركزا صحيا، من أصل 317 مركزا في مختلف أنحاء لبنان، أغلقت أبوابها ولم تعد قادرة على تقديم الخدمات، فيما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القسم الأكبر من المراكز الطبية التي أغلقت تقع في جنوب لبنان.

قالت منظمة الصحة العالمية، إن 37 مركزا صحيا من أصل 317 في لبنان، خرج عن الخدمة، بعد العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في 23 أيلول/ سبتمبر.

جاء ذلك في منشور للمنظمة عبر منصة "إكس"، أ/س الخميس، شددت فيه على ضرورة عدم استهداف المنشآت الطبية.

وأفادت بأن 37 مركزا صحيا، من أصل 317 مركزا في مختلف أنحاء لبنان، أغلقت أبوابها ولم تعد قادرة على تقديم الخدمات.

وأكدت أن "الوصول إلى الخدمات الصحية يعد أمرا حيويا تماما، مثل الوصول إلى الغذاء والمياه والمأوى".

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن القسم الأكبر من المراكز الطبية التي أغلقت تقع في جنوب لبنان.

ومنذ الإثنين، يشن الجيش الإسرائيلي أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع "حزب الله" قبل نحو عام، وأسفر عن أكثر 728 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2658 جريحا ونحو 390 ألف نازح، وفق بيانات السلطات اللبنانية الرسمية.