إيران: مجلس الشورى بحث سيناريوهات الرد على اغتيال نصر الله

بحسب عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى أحمد نادرين فإن المجلس ناقش في جلسته غير العلنية أبعاد اغتيال نصر الله، وبحث سيناريوهات "الرد على الكيان الصهيوني والانتقام منه"، على حد تعبيره.

عقد مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، اليوم الأحد، جلسة حول قضايا المنطقة والأحداث الأخيرة في لبنان واغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، حيث تم بحث سيناريوهات الرد على إسرائيل، على أن ترفع مناقشات اقتراحات المجلس إلى المجلس الأعلى للأمن القومي لمناقشة سيناريوهات الرد على العدوان الإسرائيلي على لبنان.

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وقال عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى الاسلامي علي رضا سليمي، عن الجلسة المغلقة للمجلس الشورى الإسلامي، إن "هذه الجلسة تعقد عقب استشهاد السيد حسن نصر الله، وسيتم خلالها بحث أبعاد هذه القضية من زوايا مختلفة".

وبحسب عضو الهيئة الرئاسية في مجلس الشورى أحمد نادرين فإن المجلس ناقش في جلسته غير العلنية أبعاد اغتيال نصر الله، وبحث سيناريوهات "الرد على الكيان الصهيوني والانتقام منه"، على حد تعبيره.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن رئيس مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) محمد باقر قاليباف، قوله إن "فصائل المقاومة ستواصل مواجهة إسرائيل بمساعدة إيران"، وذلك تعليقا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.

ودعت إيران إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن تصرفات إسرائيل في لبنان وفي مختلف أنحاء المنطقة، وذلك في رسالة وجهها المبعوث الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد عرفاني، إلى المجلس المكون من 15 عضوا بعد أن اغتالت إسرائيل نصر الله.

وورد في الرسالة "تحذر الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشدة من أي هجوم على مقارها الدبلوماسية وممثليها في انتهاك للمبدأ الأساسي المتمثل في حرمة المقرات الدبلوماسية والقنصلية، وتؤكد أنها لن تتسامح مع أي تكرار لمثل هذا العدوان".

وقال عرفاني إن “إيران لن تتردد في ممارسة حقوقها المتأصلة بموجب القانون الدولي، في اتخاذ كل الإجراءات للدفاع عن مصالحها الوطنية والأمنية الحيوية".