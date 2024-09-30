الحوثيّون يعلنون إسقاط مسيّرة أميركيّة في صعدة باليمن

ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، في خبر مقتضب، أنه "تم إسقاط طائرة أميركية من نوع MQ9 شرق محافظة صعدة".

(أرشيفية - أ.ف.ب.)

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، اليوم الإثنين، إسقاط طائرة أميركية بدون طيار من طراز MQ_9، في محافظة صعدة شمال البلاد.

وذكرت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، في خبر مقتضب، أنه "تم إسقاط طائرة أميركية من نوع MQ9 شرق محافظة صعدة".

وأضافت أنه تم توثيق حطام الطائرة الأميركية دون تفاصيل، فيما لم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة بشأن الأمر.

ونشرت وسائل إعلام، الليلة الماضية، فيديو قالت إنه يوثّق إسقاط مسيّرة أميركية، من طراز MQ9.

وفي 16أيلول/ سبتمبر الجاري، أعلنت جماعة الحوثي إسقاط مسيّرة أميركية هي العاشرة من هذا النوع التي تمكنت من إسقاطها في "معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، إسنادا لغزة".

ومع تدخّل واشنطن ولندن عبر تحالف يشن ضربات على مواقع للحوثيين في اليمن، واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأميركية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لـ"تشمل السفن المرتبطة بالعدو، المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح".