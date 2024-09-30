بوتين: سيتم تحقيق كل الأهداف المحددة في أوكرانيا

قال "لم نتخلّ عن أشقّائنا وشقيقاتنا"، مدافعا مرة أخرى عن "الحاجة ومشروعية (تنفيذ) عملية عسكرية خاصة" روسية، وهي العبارة التي تستخدمها موسكو رسميا للحديث عن غزوها أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين أنّه "سيتم تحقيق جميع الأهداف المحدّدة" في أوكرانيا التي تشهد حربا منذ شباط/فبراير 2022، وذلك بمناسبة الذكرى الثانية لضم روسيا أربع مناطق أوكرانية.

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وقال بوتين في خطاب عبر الفيديو "الحقيقة إلى جانبنا. جميع الأهداف المحدّدة سيتم تحقيقها"، مهنئا الشعب الروسي بمناسبة "يوم إعادة التوحيد" مع مناطق لوغانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون الأوكرانية التي يحتفل بضمّها من جانب واحد في 30 أيلول/سبتمبر.

وأشاد بوتين بـ"حدث مصيري" قال إنّه فرض نفسه لحماية السكان الناطقين بالروسية في هذه المناطق الأوكرانية، في مواجهة "ديكتاتورية النازيين الجدد" و"القومية المتطرّفة".

وقال "لم نتخلّ عن أشقّائنا وشقيقاتنا"، مدافعا مرة أخرى عن "الحاجة ومشروعية (تنفيذ) عملية عسكرية خاصة" روسية، وهي العبارة التي تستخدمها موسكو رسميا للحديث عن غزوها أوكرانيا في 24 شباط/فبراير 2022.

وأضاف بوتين "اليوم، نحن نحارب من أجل مستقبل آمن ومزدهر لأطفالنا وأحفادنا".

وفي 30 أيلول/سبتمبر 2022، وقّع فلاديمير بوتين وأضفى الطابع الرسمي على ضم منطقتي دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين، بالإضافة إلى منطقتي زابوريجيا وخيرسون.

هذه المناطق التي تسيطر عليها موسكو بشكل جزئي صوّتت لصالح ارتباطها بروسيا خلال استفتاءات لم تعترف بها كييف والمجتمع الدولي.