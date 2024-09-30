طهران: لن نرسل مقاتلين إلى لبنان وغزة لمواجهة إسرائيل

تعهّد كنعاني أنّ "النظام الصهيوني الغاصب لن يبقى من دون عقاب على الجرائم التي ارتكبها ضدّ الشعب الإيراني، وقوى المقاومة، والمواطنين والجنود الإيرانيين".

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الإثنين، أنّ طهران لن ترسل مقاتلين إلى لبنان وغزة لمواجهة إسرائيل.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي، إنّ "حكومتي لبنان وفلسطين لديهما القدرة والقوة اللازمتين لمواجهة عدوان النظام الصهيوني، ولا داعي لنشر قوات إيرانية مساعِدة أو تطوعية".

وأضاف كنعاني "لم نتلقَّ أيضا أي طلبات ونعلم أنّهم لا يحتاجون إلى مساعدة من قواتنا".

وتعهّد كنعاني أنّ "النظام الصهيوني الغاصب لن يبقى من دون عقاب على الجرائم التي ارتكبها ضدّ الشعب الإيراني، وقوى المقاومة، والمواطنين والجنود الإيرانيين".

وزار الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الإثنين، مكتب حزب الله في طهران لـ"التعزية" بأمينه العام، حسبما أفاد بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للحكومة.

وأكد المرشد الأعلى للجمهورية الإيرانية، علي خامنئي أنّ اغتيال نصرالله "لن يذهب سدى"، بينما توعد نائب الرئيس، محمد رضا عارف، بأنّ هذا الاغتيال سيؤدي إلى "زوال" إسرائيل.

وتشن إسرائيل في الأيام الأخيرة ضربات عنيفة ضدّ الجماعات الحليفة والمدعومة من إيران، من بينها حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.

واغتيل الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، الجمعة، في غارة اسرائيلية استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية.

وأدّت الغارة ذاتها إلى مقتل نائب قائد عمليات الحرس الثوري عباس نيلفوروشان.