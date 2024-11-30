ترامب وترودو يبحثان "قضايا الناتو" والتجارة والحدود

ترامب وترودو بحثا أيضًا العديد من مشروعات خطوط الأنابيب، بما في ذلك خط "كيستون إكس إل"، الذي أوقفته إدارة بايدن وكاسحات الجليد.

بحث رئيس وزراء كندا، جاستن ترودو، مع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في لقاء في فلوريدا قضيتي التجارة والحدود.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وذكر مسؤولان مطلعان على الاجتماع أن ترودو وترامب التقيا، الجمعة، وتحدثا بشأن مجموعة واسعة من القضايا خلال عشاء، في "ما رايه لاجو"، استمر حوالي ثلاث ساعات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.

وأضاف المسؤولان، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتيهما، حيث أن المعلومات سرية، أن القضايا التي تم بحثها "شملت الدفاع وحلف شمال الأطلسي "الناتو" وأوكرانيا والصين".

وتابع المسؤولان أن ترامب وترودو بحثا أيضًا العديد من مشروعات خطوط الأنابيب، بما في ذلك خط "كيستون إكس إل"، الذي أوقفته إدارة بايدن وكاسحات الجليد.

وكان ترودو قد وصل إلى ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا في وقت سابق من مساء الجمعة.