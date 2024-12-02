"لوفتهانزا" تمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى نهاية يناير

جاء في بيان "كل الخطوط الجوية لمجموعة لوفتهانزا ستمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 كانون الثاني/يناير 2025".

أعلنت "لوفتهانزا" الألمانية، مجموعة النقل الجوي الأكبر في أوروبا، الإثنين تمديد تعليق رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى مطلع العام المقبل، رغم بدء سريان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله الأسبوع الماضي.

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ويسري هذا التمديد على جميع الشركات التابعة لمجموعة النقل الأكبر في أوروبا، "لوفتهانزا" والخطوط الجوية النمساوية وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية السويسرية ويورو وينغز والشحن، بحسب بيان للشركة.

وجاء في بيان "كل الخطوط الجوية لمجموعة لوفتهانزا ستمدد تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 31 كانون الثاني/يناير 2025".

وجرى في السابق تعليق جميع رحلات المجموعة حتى 15 كانون الأول/ديسمبر ضمنا.

وبدّلت مجموعة "لوفتهانزا" جدول رحلاتها مرات عدة في الشهور الأخيرة إلى إسرائيل وإيران ولبنان، بسبب ارتفاع منسوب التوتر في الشرق الأوسط، كما فعلت شركات طيران أخرى.

وعلّقت رحلاتها إلى طهران بالفعل حتى نهاية كانون الثاني/يناير العام المقبل، بينما علّقت الرحلات إلى بيروت حتى أواخر شباط/فبراير.