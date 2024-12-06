الحكومة الألمانية ترفض تقرير أمنستي حول ارتكاب إسرائيلي إبادة جماعية بغزة

وزير الخارجية الألماني يزعم أن "مسألة الإبادة الجماعية تفترض مسبقا نية واضحة للقضاء على مجموعة عرقية. ما زلت لا أرى أي نية واضحة من هذا النوع، وما زال رأينا أن إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس في مواجهة حماس"

رفضت الحكومة الألمانية اليوم، الجمعة، تأكيد منظمة العفو الدولية (أمنستي) على أن إسرائيل ارتكبت جريمة "الإبادة الجماعية" بحق الفلسطينيين في غزة.

وزعم وزير الخارجية الألماني، سيباستيان فيشر، أمام صحافيين لدى سؤاله عن تقرير المنظمة، أن "مسألة الإبادة الجماعية تفترض مسبقا نية واضحة للقضاء على مجموعة عرقية. ما زلت لا أرى أي نية واضحة من هذا النوع وبالتالي لا يمكنني الاتفاق مع استنتاجات التقرير".

وادعى الوزير الألماني أنه "نأخذ الاتهامات الواردة في التقرير على محمل الجد إلى حد كبير ونقوم بتحليلها حاليا".

وتابع أنه "حضّينا الحكومة الإسرائيلية مرارا على إدخال تغييرات على عملياتها العسكرية في غزة والإيفاء بشكل أفضل بالتزاماتها بشأن حماية المدنيين".

واعتبر أنه "ما زال رأينا أن إسرائيل تتصرف دفاعا عن النفس في مواجهة حماس التي بدأت هذا النزاع عبر هجماتها الإرهابية".

ونشرت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ مقرا في لندن، تقريرا من 300 صفحة حول الحرب الإسرائيلية على غزة، مشيرة إلى أن استنتاجاتها مبنية على صور الأقمار الصناعية التي توثق الدمار، والعمل الميداني والتقارير الميدانية من أهالي غزة، إلى جانب التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين عن إدارة الهجوم العسكري الإسرائيلي، التي تدعو "إلى ارتكاب أفعال الإبادة الجماعية أو تبررها".

وأدت حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على غزة منذ 14 شهرا إلى استشهاد 44 ألفا و612 فلسطينيا وإلى 105 آلاف و834 مصابا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم.