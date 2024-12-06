الشرطة الأسترالية تفتح تحقيقا إثر حريق "مشبوه" في كنيس بملبورن

صرحت الشرطة الأسترالية أنها فتحت تحقيقا إثر حريق "مشبوه" في كنيس بمدينة ملبورن، فجر اليوم الجمعة.

أعلنت الشرطة الأسترالية أنّها فتحت تحقيقا إثر حريق "مشبوه" اندلع، فجر الجمعة، في كنيس يهودي بمدينة ملبورن من دون أن يسفر عن خسائر بشرية.

وقالت شرطة ولاية فيكتوريا في بيان إنه "لم يصب أحد في الحادثة، لكن أضرارا جسيمة لحقت بالكنيس"، فيما أظهرت مشاهد تلفزيونية فرق إطفاء تكافح النيران.

وسارع رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، إلى التنديد بـ"حريق متعمّد"، مؤكّدا أنّه يدين الهجوم "بشكل لا لبس فيه".

وأكّد ألبانيزي أنّ "معاداة السامية لا مكان لها إطلاقا في أستراليا"، مشدّدا على أنّ "هذا العنف والترهيب والتدمير في مكان للعبادة أمر شائن".

وأضاف أنّ الشرطة الفدرالية ستساعد شرطة ولاية فيكتوريا في التحقيق.

واندلع الحريق في كنيس "آداس إسرائيل" في ضاحية ريبونليا جنوبي شرق ملبورن قرابة الساعة الرابعة فجرا، وشارك في إخماده 60 إطفائي كافحوا النيران حوالي ساعة كاملة من الوقت.

وقال عضو مجلس إدارة الكنيس، بنيامين كلاين، إن عددا قليلا من المصلّين كانوا جالسين في الداخل عندما اندلع الحريق.

وأضاف أنه "سمعوا قرقعة قوية"، مؤكدا أنّ مجهولين سكبوا سائلا سريع الاشتعال داخل المعبد وأضرموا النار فيه.

وأبدى كلاين ارتياحه لأنّ أحدا لم يصب في الحريق.

وقال أنه "لو حدث هذا بعد ساعة، لكان هناك مئات الأشخاص في الداخل".

وأوضح أنّ المصلّين "هربوا من الجزء الخلفي من الكنيس"، مؤكدا أنّ أحدهم أصيبت يده بحرق أثناء فراره.

وبحسب كلاين فإنّ "الحريق كان ضخما. لقد دُمّر الداخل بالكامل" بما فيه من كتب وأثاث.