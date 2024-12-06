ترامب يرشح ديفيد بيرديو لمنصب سفير الولايات المتحدة في الصين

قاد بيرديو، خلال عمله في الكونغرس، وفدا إلى الصين من "فريق العمل الأميركي - الصيني" في مجلس الشيوخ.

رشح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الخميس السناتور الجمهوري السابق ديفيد بيرديو لشغل منصب سفير الولايات المتحدة لدى الصين.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشل" إن بيرديو "سيؤدي دورا حاسما في تنفيذ استراتيجيّتي الهادفة إلى الحفاظ على السلام في المنطقة وبناء علاقة عمل مثمرة مع القادة الصينيين"، مشيدا بمسيرته.

وهذا السناتور السابق (74 عاما) عن ولاية جورجيا في جنوب شرق الولايات المتحدة، هو أحد الجمهوريين الذين دعموا ترامب بشدة عندما رفض الأخير هزيمته في مواجهة خصمه الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ويأتي اختيار بيرديو في وقت توعد ترامب بكين، حتى قبل توليه منصبه في نهاية كانون الثاني/يناير، بزيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على البضائع الواردة من الصين.

وتتنافس الدولتان خصوصا على الهيمنة التكنولوجية العالمية، وهي مواجهة اشتدت تحديدا خلال ولاية ترامب الأولى في منصبه. وأطلق ترامب حربا تجارية مع الصين من المقرر أن تستمر في ولايته الثانية، إذ يأمل الرئيس الجمهوري في تشجيع الشركات على إعادة كامل إنتاجها أو جزء منه إلى الولايات المتحدة.

وخلال عمله في الكونغرس، قاد بيرديو وفدا إلى الصين من "فريق العمل الأميركي - الصيني" في مجلس الشيوخ.