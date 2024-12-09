أستراليا: الشرطة تواصل التحقيق بملابسات إحراق كنيس

قال شين باتون، كبير مفوضي الشرطة في ولاية فيكتوريا جنوب شرق البلاد، خلال مؤتمر صحافي، إن الشرطة حددت "ثلاثة مشتبه بهم ونحن في صدد ملاحقتهم"، مضيفا أن الحريق يتم التعامل معه الآن على أنه "هجوم إرهابي".

أعلنت الشرطة الأسترالية، اليوم الإثنين، أنها تبحث عن ثلاثة أشخاص يشتبه في صلتهم بحريق اندلع في كنيس في ملبورن قبل فجر الجمعة، وهو عمل وصفته السلطات بأنه "هجوم إرهابي".

وقال شين باتون، كبير مفوضي الشرطة في ولاية فيكتوريا جنوب شرق البلاد، خلال مؤتمر صحافي، إن الشرطة حددت "ثلاثة مشتبه بهم ونحن في صدد ملاحقتهم"، مضيفا أن الحريق يتم التعامل معه الآن على أنه "هجوم إرهابي".

ولم تسجل إصابات خطرة جراء الحريق الذي أتى على جزء كبير من مبنى الكنيس.

واندلع الحريق في كنيس "آداس إسرائيل" في ضاحية ريبونليا جنوبي شرق ملبورن قرابة الساعة الرابعة فجرا، وشارك في إخماده 60 إطفائي كافحوا النيران حوالي ساعة كاملة من الوقت.

وقال عضو مجلس إدارة الكنيس، بنيامين كلاين، إن عددا قليلا من المصلّين كانوا جالسين في الداخل عندما اندلع الحريق.

وأضاف أنه "سمعوا قرقعة قوية"، مؤكدا أنّ مجهولين سكبوا سائلا سريع الاشتعال داخل المعبد وأضرموا النار فيه.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، إن الشرطة الفدرالية ستساعد نظيراتها في الولايات في التحقيق، ودان الهجوم مؤكدا أنه "لا يتسامح مطلقا" مع معاداة السامية.

من جهته وصف رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم بأنه "عمل شنيع ومعاد للسامية"، قائلا "أتوقع من السلطات في أستراليا استخدام كامل سلطتها لمنع هجمات كهذه معادية للسامية في المستقبل".