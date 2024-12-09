إردوغان: تركيا ستعيد فتح معبر كسب الحدودي مع سورية المغلَق منذ 2013 لتسهيل عودة اللاجئين

قال إردوغان: "أعتقد أن رياح التغيير القوية التي تهب على سورية، ستعود بالفائدة على كل السوريين، خصوصا اللاجئين. تزامنا مع استعادة سورية استقرارها، ستزيد عمليات العودة الطوعية. سينتهي توق السوريين للعودة الى بلدهم الأم منذ 13 عاما".

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الإثنين، إعادة فتح معبر حدودي كان مغلقا منذ العام 2013، لتسهيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال إردوغان في خطاب ألقاه إثر اجتماع لحكومته: "بهدف تجنب الازدحامات وتسهيل الانتقال، نفتح معبر يايلداغي (كسب من الجانب السوري) الحدودي للعابرين".

ووصل العديد من اللاجئين السوريين الى معابر حدودية في جنوب تركيا عقب الإعلان عن إسقاط الرئيس بشار الأسد الأحد أملا بالعبور عائدين الى بلادهم.

ويقع معبر يايلداغي في محافظة هاتاي بجنوب تركيا، وهو مغلق منذ عام 2013.

وقال إردوغان: "أعتقد أن رياح التغيير القوية التي تهب على سورية، ستعود بالفائدة على كل السوريين، خصوصا اللاجئين. تزامنا مع استعادة سورية استقرارها، ستزيد عمليات العودة الطوعية. سينتهي توق السوريين للعودة الى بلدهم الأم منذ 13 عاما".

وأضاف الرئيس التركي أن "4,5 ملايين سوري أصبحوا ضيوفنا. لقد تصرفنا كحماة للمهاجرين السوريين، الذين انخفض عددهم مؤخرا إلى 2,9 مليون شخص. لقد قمنا بذلك من دون أن نشكو، لكن مع احترام قناعاتنا وحسن الجوار".

واتخذت أنقرة موقفا مناهضا للأسد منذ اندلاع النزاع في بلاده عام 2011. ولها وجود عسكري في شمال سورية، ودعمت بعض فصائل المعارضة.