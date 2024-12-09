منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تدعو سورية إلى تأمين أسلحتها الكيميائية

ذكرت المنظمة أنها تواصلت مع الجانب السوري، "لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية" في البلاد، مشيرة إلى أن "إعلان سورية عن برنامجها للأسلحة الكيميائية، لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا".

أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الإثنين، أنها طلبت من سورية، تأمين مخزونها من الأسلحة الكيميائية، بعد الإطاحة برئيس النظام، بشار الأسد.

وأضافت المنظمة أنها تواصلت مع الجانب السوري، "لتأكيد أهمية ضمان أمن المواد والمنشآت المرتبطة بالأسلحة الكيميائية" في البلاد.

ووافقت سورية في 2013 على الانضمام إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، بعد هجوم بغاز كيميائي أسفر عن مقتل أكثر من 1400 شخص قرب دمشق.

وسلّمت مخزونها المعلن للتخلص منه، لكن المنظمة أعربت تكرارا عن قلقها، لكون إعلان دمشق غير كامل، مبدية شكوكها في بقاء كميات من الأسلحة لديها.

وذكرت المنظمة "حتى اليوم (...) فإن إعلان سورية عن برنامجها للأسلحة الكيميائية، لا يمكن اعتباره دقيقا وكاملا".

وأضافت أنه "لا يزال ثمة قلق بالغ حيال دقة إعلان سورية الأول، ومصير كميات كبيرة من الأسلحة الكيميائية، التي لم يتم إحصاؤها".

وأعلنت المنظمة استعدادها للعمل مع السلطات السورية، وشركاء دوليين آخرين، لتبديد هذا القلق.