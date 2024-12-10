قائد القيادة المركزية الأميركيّة بحث في الأردن الأوضاع في سورية

جاء في البيان الأردنيّ، أن الحنيطي بحث مع كوريلا "الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والأمني وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في عدد من المجالات التي تخدم القوات المسلحة في البلدين الصديقين".

التقى قائد القيادة المركزية الأميركية، مايكل كوريلا، مساء الإثنين، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية، يوسف أحمد الحنيطي، وبحث معه تطورات الوضع السوري، بعد سقوط بشار الأسد، وفق بيانين.

وجاء في البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، أن الحنيطي بحث مع كوريلا "الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والأمني وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة، وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في عدد من المجالات التي تخدم القوات المسلحة في البلدين الصديقين".

من جهته، ثمّن كوريلا "الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات المسلحة" الأردنية، مؤكدا "استمرار دعم هذه الجهود وبشكل يمكن القوات المسلحة الأردنية من أداء مهامها الدفاعية بكفاءة وفاعلية".

وجاء في بيان الجانب الأميركي، أن البحث تناول "الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الإقليمي والأمن، وتعزيز التعاون العسكري بين الولايات المتحدة والأردن، فضلاً عن الوضع المتغير بسرعة على الأرض في سوريا".

وأكد كوريلا "التزام الولايات المتحدة بدعم الأردن في حالة ظهور أي تهديدات من سوريا خلال فترة الانتقال الحالية".

وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، أن الولايات المتحدة عازمة على منع تنظيم داعش من إعادة تنظيم صفوفه في سورية، وكذلك الحؤول دون تفكك هذا البلد بعد سقوط النظام.

وأدى رحيل الأسد المفاجئ إلى نهاية أكثر من خمسة عقود من حكم عائلته للبلد الذي مزقته واحدة من أكثر الحروب دموية في القرن الحالي.