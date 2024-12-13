أميركا تواصل دعم أوكرانيا: مساعدات عسكرية جديدة قدرها 500 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تقديم حزمة مساعدات عسكرية جديدة إلى أوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار لدعم دفاعات البلاد ضد الهجوم المستمر من روسيا.

وتتضمن الحزمة الجديدة، التي أعلنت عنها أميركا، أنظمة مضادة للمسيرات، وذخائر لمنصات إطلاق الصواريخ من طراز هيمارس، ومركبات مدرعة.

وقالت الوزارة في بيان لها/ أمس الخميس، إن "الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة متحدة لضمان أن تمتلك أوكرانيا القدرات اللازمة للدفاع عن نفسها ضد العدوان الروسي".

وأعلنت الحكومة الأميركية قبل أيام قليلة عن حزمة مساعدات بقيمة حوالي 988 مليون دولار.

ومع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأميركي، جو بايدن، تتزايد المخاوف في أوكرانيا بشأن التغيرات المحتملة في السياسة الأميركية.

ومن المقرر أن يتولى الرئيس المنتخب الجمهوري، دونالد ترامب، منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير المقبل، ويخشى الكثيرون من أنه قد يقلل بشكل كبير من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ما قد يضعف دفاعات كييف ضد روسيا.

وتعمل الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة من رئاسة بايدن على صرف جميع الأموال المعتمدة من قبل الكونغرس لأوكرانيا.

وتحت قيادة بايدن، كانت الولايات المتحدة أكبر مزود لأوكرانيا بالأسلحة.