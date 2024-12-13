عقوبات أوروبية الإثنين على عناصر في الاستخبارات الروسية

يتهم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي موسكو بشن هجمات هجينة وعمليات تخريب وحرائق متعمدة، وصولا إلى محاولات اغتيال بهدف زعزعة استقرار المعسكر الغربي، والحؤول دون مواصلته دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

أفاد دبلوماسيون في بروكسل، الجمعة، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيقررون، الإثنين، فرض عقوبات على عناصر في الاستخبارات الروسية، متهمين بشن هجمات هجينة داخل الاتحاد الأوروبي.

ويتهم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي موسكو بشن هجمات هجينة وعمليات تخريب وحرائق متعمدة، وصولا إلى محاولات اغتيال بهدف زعزعة استقرار المعسكر الغربي، والحؤول دون مواصلته دعم أوكرانيا في حربها مع روسيا.

وأورد الدبلوماسيون أنه تم إعداد لائحة بأسماء 16 فردا وثلاثة كيانات. وتقضي هذه العقوبات بتجميد للأصول داخل الاتحاد الأوروبي ومنع الأفراد المعنيين من دخول أراضيه.

كذلك، يتهم الأوروبيون موسكو بتنفيذ هجمات سيبرانية وإطلاق حملات تضليل، وخصوصا خلال انتخابات في دول الاتحاد.

وفي هذا السياق، ألغت رومانيا الدورة الأولى من انتخاباتها الرئاسية بسبب الاشتباه بعمليات تزوير وتلاعب انتخابي من جانب روسيا.

وخلال اجتماعهم في بروكسل الإثنين، سيتبنى الوزراء رسميا رزمة خامسة عشرة من العقوبات بحق روسيا، تستهدف خصوصا أسطولها من ناقلات النفط "الشبح" التي تتيح لها الالتفاف على العقوبات الغربية على قطاع النفط الروسي.