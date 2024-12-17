قتلى وجرحى زلزال قبالة جزيرة فانواتو بالمحيط الهادئ

أدى الزلزال إلى انهيار جسور وتسبب بانهيارات أرضية وألحق أضرارا جسيمة بمبان، بينما انقطعت الاتصالات في أنحاء واسعة من الأرخبيل.

ضرب زلزال عنيف بقوة 7,3 درجات قبالة جزيرة فانواتو في المحيط الهادئ، صباح الثلاثاء، ممّا تسبّب بأضرار جسيمة في بنى تحتية وأبنية في العاصمة بورت فيا، أحدها مبنى يضمّ السفارتين الأميركية والفرنسية، بينما أكّد شاهد عيان سقوط قتلى من جراء الكارثة.

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وقال مايكل تومسون، وهو من سكان بورت فيا في اتصال هاتفي عبر الأقمار الاصطناعية، بعد أن نشر على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وثقت جانبا من الدمار الناجم من الزلزال، إن الطابق الأرضي من مبنى يضم السفارتين الأميركية والفرنسية سُحق تحت الطوابق العليا.

وأدى الزلزال إلى انهيار جسور وتسبب بانهيارات أرضية وألحق أضرارا جسيمة بمبان، بينما انقطعت الاتصالات في أنحاء واسعة من الأرخبيل.

وبحسب معهد الزلازل الأميركي فإن مركز الزلزال يقع على عُمق 43 كلم تحت سطح البحر، وعلى بعد 30 كلم فقط إلى الغرب من بورت فيا.

وأعلن مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ السلطات زوال خطر حدوث تسونامي، بعدما كان أطلق تحذيرا بهذا الشأن.

وإثر الزلزال، قال المركز إنه "تم رصد أمواج مدّ عال"، متوقعا أن يتسبب الزلزال بأمواج تسونامي يصل ارتفاعها إلى متر واحد في أجزاء من سواحل فانواتو.

كما توقع حدوث أمواج تسونامي يقلّ ارتفاعها عن 30 سنتيمترا فوق مستوى المد في دول جزرية في المحيط الهادئ بينها خصوصا فيجي، وكيريباتي، وكاليدونيا الجديدة، وجزر سليمان وتوفالو.