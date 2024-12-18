بزشكيان يصل القاهرة في أول زيارة لرئيس إيرانيّ منذ 11 عاما

بخلاف مشاركته في قمة الدول الثماني الاسلامية النامية، سيعقد بزشكيان لقاءات مع بعض القادة والمسؤولين المشاركين في القمة، لمناقشة القضايا الثنائية والاقليمية والدولية

وصل الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، مساء الأربعاء، إلى القاهرة في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إيراني لمصر، منذ نحو 11 عاما.

وأفادت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء بوصول الرئيس الإيراني، القاهرة لحضور وإلقاء كلمة في قمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي النامية، المقرّرة الخميس، دون تحديد مدة زيارته.

وبخلاف مشاركته في قمة الدول الثماني الإسلامية النامية، سيعقد بزشكيان لقاءات مع بعض القادة والمسؤولين المشاركين في القمة، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية ("إرنا")، مساء الأربعاء.

وتُعدّ زيارة بزشكيان الأولى من نوعها لرئيس إيراني لمصر منذ 11 عاما، عندما زار الرئيس السابق أحمدي نجاد القاهرة في شباط/ فبراير 2013.

وكانت زيارة نجاد وقتها أول زيارة لرئيس إيراني منذ "الثورة الإسلامية" عام 1979 التي كانت سببا في قطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر عام 1980، ثم استؤنفت من جديد بعد 11 عاما؛ لكن على مستوى القائم بالأعمال ومكاتب المصالح.

وفي أيار/ مايو 2023، وجه الرئيس الإيراني آنذاك إبراهيم رئيسي، وزارة الخارجية باتخاذ "الإجراءات اللازمة" لتعزيز العلاقات مع مصر، وفق ما نقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء وقتها.