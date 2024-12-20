11 قتيلا و80 مصابا إثر اصطدام سيارة بزوار في سوق لعيد الميلاد شمالي ألمانيا

أشارت خدمات الطوارئ إلى عددا من الجرحى في حالة "خطيرة"، وتحدثت وسائل إعلام عن سقوط عدة قتلى مشيرة إلى وقوع هجوم.

قتل 11 شخصا وأُصيب 80 شخصا آخرين، الجمعة، إثر اصطدام سيارة بزوار في سوق لعيد الميلاد، في مدينة ماغدبورغ شمالي ألمانيا، بحسب ما نشرت صحيفة "بيلد" الألمانية.

وكانت قد أشارت خدمات الطوارئ الألمانية إلى أن عددا من الجرحى في حالة "خطيرة"، وتحدثت وسائل إعلام عن سقوط عدة قتلى مشيرة إلى وقوع هجوم.

ونقلت "فرانس برس" عن المستشار الألماني، أولاف شولتس، قوله إن "حادثة الدهس في سوق لعيد الميلاد تثير أسوأ المخاوف"، فيما ذكرت شرطة مدينة ماغدبورغ أن "عملية الدهس في سوق لعيد الميلاد أسفرت عن قتيل واحد على الأقل".

ويُشار إلى أن شرطة المدينة اعتقلت سائق السيارة بعد أن طاردته.