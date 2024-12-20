بوتين يُصدر مرسومًا يسمح لمستوردي الغاز دفع ثمنه بالروبل في مختلف البنوك الروسيّة

أتاح المرسوم تحويل العملات الأجنبيّة إلى الروبل عبر بنوك روسيّة أخرى، ثمّ دفع ثمن الغاز للمورّدين الروس عبر هذه البنوك، دون المرور مباشرة عبر غازبروم بنك...

أصدر الرئيس فلاديمير بوتين، مساء الخميس، مرسومًا يسمح بموجبه لمشتري الغاز الروسيّ بدفع ثمنه بعملة الروبل في مختلف البنوك الروسيّة، بدلًا من النظام الحاليّ الّذي يجبرهم على الدفع لمؤسّسة "غازبروم بنك" فقط.

يأتي ذلك، بعد قرابة شهر من فرض الولايات المتّحدة عقوبات على "غازبروم بنك"، وهو مؤسّسة ماليّة روسيّة كبرى، في تصعيد لحملتها الاقتصاديّة ضدّ موسكو، بينما يستعدّ الرئيس جو بايدن لترك منصبه.

وأورد المرسوم أنّه أصبح بإمكان مشتري الغاز الأجانب الدفع بالروبل في بنوك روسيّة أخرى، وليس فقط من خلال "غازبروم بنك" وذلك حتّى الأوّل من أبريل/ نيسان المقبل.

وتهدف موسكو من قرارها إلى تجاوز العقوبات الأمريكيّة الّتي طالت أحد أهمّ البنوك العاملة في روسيا، ضمن حزمة عقوبات فرضتها واشنطن بسبب الحرب الروسيّة الأوكرانيّة.

ومنذ أبريل 2022 وبموجب مرسوم رئاسيّ، كان المشترون من الدول المصنّفة "غير صديقة" مطالبين بدفع ثمن الغاز في غازبروم بنك؛ إذ كان البنك يقوم بتحويل العملة للمشترين، ممّا أتاح لهم الدفع بالروبل الروسيّ مقابل إمدادات الغاز.

وأتاح المرسوم تحويل العملات الأجنبيّة إلى الروبل عبر بنوك روسيّة أخرى، ثمّ دفع ثمن الغاز للمورّدين الروس عبر هذه البنوك، دون المرور مباشرة عبر غازبروم بنك.

ويمرّ أكثر من نصف الغاز الروسيّ المتّجه لمشترين أجانب - بالتحديد أوروبا - عبر الأراضي الأوكرانيّة، فيما تنتهي اتّفاقيّة عبور الغاز الروسيّ عبر كييف بحلول نهاية الشهر الجاري.

وقال بوتين، بحسب ما أوردت وكالة "تاس" الروسيّة، الخميس، إنّ بلاده ستجد طريقة لتوريد الغاز إلى المستهلكين في أوروبا.