بايدن يوافق على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان

قبل شهر من مغادرته البيت الأبيض، طلب الرئيس المنتهية ولايته، من وزير خارجيته، أنتوني بلينكن، السماح بإرسال "مواد وخدمات" عسكرية من أجل "تقديم المساعدة لتايوان"، حسبما أوضح البيت الأبيض في بيان.

وافق الرئيس الأميركي، جو بايدن، على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان، التي تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة من الصين، وفق ما أعلن البيت الأبيض، الجمعة.

وقبل شهر من مغادرته البيت الأبيض، طلب الرئيس المنتهية ولايته، من وزير خارجيته، أنتوني بلينكن، السماح بإرسال "مواد وخدمات" عسكرية من أجل "تقديم المساعدة لتايوان"، حسبما أوضح البيت الأبيض في بيان.

ولم تُعطِ واشنطن مزيدًا من التفاصيل بشأن هذه الحزمة الجديدة.

في أيلول/ سبتمبر الماضي، وافق بايدن على تقديم 567 مليون دولار من المساعدات. ولطالما كانت واشنطن أهم حليف لتايبيه، وأكبر مورد للأسلحة لها، وهو ما يثير غضب بكين، التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها.

وشكرت وزارة الدفاع التايوانية، الولايات المتحدة، على "التزامها الأمني الراسخ تجاه تايوان"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن المساعدات الإضافية الممنوحة.

وكانت بكين قد كثفت الضغوط العسكرية والسياسية على تايبيه في السنوات الأخيرة، عبر إرسالها بانتظام سفنًا حربية وطائرات مقاتلة إلى المنطقة المحيطة بتايوان.

وقالت تايبيه، الأسبوع الماضي، إن الصين نفذت انتشارًا بحريًا ضخمًا قرب مياهها، متحدثة عن انتشار "نحو 90 سفينة". لكنّ هذا الانتشار، وهو الأكبر منذ سنوات، لم تؤكّده بكين.

وخلال العقود الخمسة الماضية، باعت الولايات المتحدة معدات عسكرية وذخائر بمليارات الدولارات لتايوان، بما في ذلك طائرات مقاتلة من طراز F-16 وسفن حربية.