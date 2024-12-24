إدانة خمسة أشخاص بادعاء تنفيذهم "أعمال عنف" ضد مشجعين إسرائيليين بأمستردام

كانت أشد عقوبة هي السجن ستة أشهر، صدرت بحق رجل أشير باسم صفا و. بتهمة العنف ضد عدة أشخاص؛ علما بأن الشرطة كانت قد أفادت بأن مشجعين إسرائيليين ردّدوا شعارات مناهضة للعرب، وأحرقوا علما فلسطينيا.

دانت محكمة هولندية، اليوم الثلاثاء، خمسة أشخاص، بادعاء ضلوعهم في أعمال عنف تعرّض لها مشجّعو كرة قدم إسرائيليون، وقعت الشهر الماضي في أمستردام.

ودانتهم محكمة أمستردام بمجموعة من الجرائم من ركل مشجعي فريق "مكابي تل أبيب" في الشارع إلى التحريض على العنف في مجموعات الدردشة.

وكانت أشد عقوبة هي السجن ستة أشهر، صدرت بحق رجل أشير باسم صفا و. بتهمة العنف ضد عدة أشخاص.

وجرت الأحداث في الساعات الأولى من الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد مباراة الدوري الأوروبي أمام أمستردام أياكس.

وأفادت الشرطة بأن التوتر كان على أشده حتى قبل بدء المباراة، فقد ردد مشجعون إسرائيليون شعارات مناهضة للعرب، وخربوا سيارة أجرة، وأحرقوا علما فلسطينيا.

وكان أخطر ملف قيد النظر، اليوم الثلاثاء، يتعلق بصفا الذي قال المدعون إنه لعب "دورا قياديا" في "أعمال العنف".

ورأت النيابة العامة أنه "في هذه الحالة لا أدلة على وجود رابط منظم، ونية إرهابية، ولم يأت العنف بدافع معاداة للسامية. أتى العنف بسبب الوضع في غزة وليس بدافع معاداة السامية".