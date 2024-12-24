تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار بمصنع متفجرات

قال حاكم ولاية باليكسر، إسماعيل أوسطة، أوغلو "قُتل 12 من مواطنينا في الانفجار الذي وقع في مصنع في منطقة كاريسي"؛ وأفاد حاكم باليكسير بأن الانفجار أدى أيضا إلى انهيار أجزاء من المبنى.

قُتل 12 شخصا على الأقل، وأُصيب ثلاثة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في انفجار وقع في مصنع في شمال غرب تركيا، حسبما أفاد حاكم المنطقة.

وقال حاكم ولاية باليكسر (بالي قصر)، إسماعيل أوسطة، أوغلو لمحطة "إن تي في لايف" الإخبارية، "قُتل 12 من مواطنينا في الانفجار الذي وقع في مصنع في منطقة كاريسي".

وذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء، أن الانفجار وقع، في مصنع لإنتاج المتفجرات بمنطقة كاريسي التابعة لولاية باليكسير غرب تركيا، مؤكدة أنه أدى إلى سقوط ضحايا.

وأفاد حاكم باليكسير بأن الانفجار أدى أيضا إلى انهيار أجزاء من المبنى، وأن فرق الإنقاذ والإطفائية توجهت إلى المنطقة فور وقوع الحادث.

وأشار لاحقا إلى أن الانفجار أدى أيضا إلى إصابة 3 أشخاص بجانب الضحايا.