كازاخستان: تحطم طائرة أذربيجانية على متنها 67 شخصا ونجاة 28 منهم

أفادت وزارة النقل في بيان بأنّ "الطائرة التي كانت تقوم برحلة من باكو إلى غروزني، تحطّمت قرب أكتاو"، مضيفة أنّها "تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية".

تحطّمت طائرة ركاب تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في غرب كازاخستان الأربعاء، بينما كانت في رحلة من باكو إلى غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية القوقازية وعلى متنها 67 شخصا، حسبما أفادت السلطات.

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وقالت وزارة الطوارئ الكازاخستانية في بيان، إنه "وفق المعلومات الأولية هناك 28 ناجيا، من بينهم 22 شخصا نقلوا إلى المستشفى"، موضحة أنه تم إرسال 150 عنصر إنقاذ إلى موقع التحطم.

وقالت وزارة الطوارئ الكازاخستانية إنّ الطائرة سقطت قرب مدينة أكتاو في غرب البلاد.

كذلك، أفادت وزارة النقل في بيان بأنّ "الطائرة التي كانت تقوم برحلة من باكو إلى غروزني، تحطّمت قرب أكتاو"، مضيفة أنّها "تابعة لشركة الخطوط الجوية الأذربيجانية".

وأضافت الوزارة الكازاخستانية أنّه "وفق المعلومات الأولية من الجانب الأذربيجاني، فقد كان على متن الطائرة 62 راكبا وخمسة من أفراد الطاقم".

من جانبها، أشارت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية إلى أنّ الطائرة وهي من طراز إمبراير 190، "نفّذت هبوطا اضطراريا".

وأوضحت وزارة الطوارئ الكازاخستانية أنّه "يتمّ استيضاح المعلومات المتعلّقة بالضحايا".